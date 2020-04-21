Про це він повідомив в коментарі “24 каналу”.
“Карантин у нас встановлений до 24 квітня. Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину”, — заявив Ляшко.
Також Ляшко додав, що йдеться про продовження “як мінімум до 12 травня”. Водночас головний санлікар анонсував (без уточнень) пом’якшення карантинних заходів.
“Можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися, вже в понеділок, 27 квітня”, — сказав він.
Заступник міністра зазначив, що остаточне рішення з цього приводу Кабінет Міністр прийматиме в середу, 22 квітня.
Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав напрацювання стратегії щодо виходу України з карантину. За планом, Україна піде на роботу в травні, в парки — не раніше червня.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня цього року.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що пік пандемії коронавірусу в Україні настане в 20-х числах квітня.
- Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я побоюється нового спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня.
- За офіційними даними, в 2020 році в пасхальних богослужіннях взяли участь тільки 130 тисяч чоловік. Це в 38 разів менше в порівнянні з попереднім роком, коли в церкві прийшли більше 7 мільйонів чоловік. Незважаючи на це, загроза спалаху залишається.