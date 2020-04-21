Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував продовження карантину в Україні до 12 травня.

Про це він повідомив в коментарі “24 каналу”.

“Карантин у нас встановлений до 24 квітня. Я як санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину”, — заявив Ляшко.

Також Ляшко додав, що йдеться про продовження “як мінімум до 12 травня”. Водночас головний санлікар анонсував (без уточнень) пом’якшення карантинних заходів.

“Можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися, вже в понеділок, 27 квітня”, — сказав він.

Заступник міністра зазначив, що остаточне рішення з цього приводу Кабінет Міністр прийматиме в середу, 22 квітня.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль показав напрацювання стратегії щодо виходу України з карантину. За планом, Україна піде на роботу в травні, в парки — не раніше червня.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня цього року.