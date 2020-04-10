Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
Раніше повідомлялося, що в МОЗ хочуть вивчити “феномен” Миколаївської області — єдиної області України, де немає випадків коронавірусу.
З цією метою головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко провів в регіоні “спецоперацію” з повторної перевірки результатів тестів на COVID-19, проведених місцевою лабораторією.
За підсумками перевірки Ляшко заявив, що коронавірус в Миколаєві “інтенсивно шукали”, але не знайшли.
“Коронавірус на Миколаївщині не знайшов, хоча шукали досить інтенсивно”, — сказав він.
Головний санлікар пояснив, що зразки 11 пацієнтів з пневмонією, у яких за результатами дослідження миколаївської лабораторії коронавірус виявлений не був, були досліджені повторно одеськими медиками. Результати збіглися.
“Звірили ці зразки, вони ідентичні, і там, і там негативні”, — зазначив Ляшко.
Таким чином, за словами заступника міністра, підозри щодо того, що можливо, влада Миколаєва щось “приховує або не приховує, а якісь інші проблеми є”, не підтвердилися.
- Автомобіль Volkswagen Passat, який Миколаївська облдержадміністрація надала у розпорядження головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку на час його перебування в місті Миколаєві, потрапив у ДТП.
- 9 квітня священники трьох миколаївських храмів здійснили літаком обліт міста з іконами і молитвою про захист від коронавірусу.