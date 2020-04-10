Головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що коронавірусну інфекцію в Миколаєві не вдалося знайти, хоча "шукали інтенсивно".

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

Раніше повідомлялося, що в МОЗ хочуть вивчити “феномен” Миколаївської області — єдиної області України, де немає випадків коронавірусу.

З цією метою головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко провів в регіоні “спецоперацію” з повторної перевірки результатів тестів на COVID-19, проведених місцевою лабораторією.

За підсумками перевірки Ляшко заявив, що коронавірус в Миколаєві “інтенсивно шукали”, але не знайшли.

“Коронавірус на Миколаївщині не знайшов, хоча шукали досить інтенсивно”, — сказав він.

Головний санлікар пояснив, що зразки 11 пацієнтів з пневмонією, у яких за результатами дослідження миколаївської лабораторії коронавірус виявлений не був, були досліджені повторно одеськими медиками. Результати збіглися.

“Звірили ці зразки, вони ідентичні, і там, і там негативні”, — зазначив Ляшко.

Таким чином, за словами заступника міністра, підозри щодо того, що можливо, влада Миколаєва щось “приховує або не приховує, а якісь інші проблеми є”, не підтвердилися.