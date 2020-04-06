Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в країні не проводять масове тестування на COVID-19.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Ведучий шоу зазначив, що сьогодні в Україні проводять близько 115 тестів на 1 млн населення, в той час як в інших країнах акцент роблять в першу чергу на тестуванні та ізоляції хворих пацієнтів.

Ляшко, коментуючи це, поінформував, що сьогодні тест проводять тільки тим пацієнтам, у яких є симптоми захворювання. За словами заступника міністра, в країні є можливість проводити порядку 30 тисяч тестів на тиждень, але проводиться тільки близько 7 тисяч, оскільки лабораторії недозавантажені зразками.

“Україна готова зараз проводити 30 тисяч тестувань на тиждень. Надалі заплановано заходи, стратегія розвитку тестувань, яка дозволятиме проводити 80 тисяч тестувань в тиждень. Ми сьогодні розглядали це питання — чому у нас проводиться близько 1 тисячі тестів в день. Питання в тому, що немає необхідності. Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками”, — сказав він.

Ляшко пояснив, що в разі, якщо пацієнт підозрює, що хворий на COVID-19, він може звернутися в швидку або до свого сімейного лікаря. Саме сімейні лікарі повинні координувати спеціалізовані бригади на місцях, які беруть зразки для аналізів у таких пацієнтів.

Ляшко висловив думку, що причиною того, що тестів проводиться так небагато, могло стати те, що сімейні лікарі не направляють пацієнтів на тест.

“Сьогодні у нас є сигнал з областей, що все у кого пневмонія, тестуються. Можливо, є проблема з реагуванням, невиїздом до людей, які повідомляють лікарям, що у них є підозра, чи не беруться зразки та не робляться дослідження”, — зазначив він .

Що стосується тестування тих, у кого симптомів захворювання немає, Ляшко зазначив, що безсимптомні носії дійсно несуть загрозу, однак не таку високу, як люди з першими симптомами захворювання. Останніх медики мають намір відстежувати, тестувати та ізолювати. З цією метою уряд планує створити по країні мобільні пункти тестування на COVID-19.

“Мобільні бригади і місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі і здати [тест] теж плануються”, — сказав він, не уточнивши терміни розгортання такого виду тестування.

Крім того, Ляшко зазначив, що впроваджувати загальне тестування не будуть.

“Коли ми говоримо про те, чи є у нас можливість запровадити всім суцільне тестування і ізолювати безсимптомних носіїв… Ми вибрали іншу стратегію, ми ізолюємо, просимо всіх ізолюватися і залишатися вдома”, — підсумував головний санлікар.