Євродепутату, главі делегації Європейського парламенту Роберту Бедроню і доповідачу по Білорусі Петрас Аустревічюсу відмовили у в'їзді до Білорусі.

Про це в Twitter повідомив екскандидат в президенти Польщі Бедронь.

Візит делегації мав тривати 3 дні. Однак, в аеропорту Мінська Бедроню вручили офіційне повідомлення про внесення білоруською владою в список персон нон грата.

“Отже: я офіційно став персоною нон грата білоруського режиму. Такий документ мені вручили в аеропорту Мінська. Що приховує Лукашенко? Чого він боїться? Одне можна сказати напевно: я ще більше буду підтримувати білоруське суспільство”, – написав глава делегації.

Також він додав документ про заборону в’їзду в Білорусь.

Делегація Європарламенту мала перевірити ситуацію в Білорусі і висловити солідарність з білоруським народом.

За словами Бедроня, Європарламент готує резолюцію по Білорусі разом зі звітом про ситуацію в цій країні.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.