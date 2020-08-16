Про це в Twitter повідомив екскандидат в президенти Польщі Бедронь.
Візит делегації мав тривати 3 дні. Однак, в аеропорту Мінська Бедроню вручили офіційне повідомлення про внесення білоруською владою в список персон нон грата.
“Отже: я офіційно став персоною нон грата білоруського режиму. Такий документ мені вручили в аеропорту Мінська. Що приховує Лукашенко? Чого він боїться? Одне можна сказати напевно: я ще більше буду підтримувати білоруське суспільство”, – написав глава делегації.
Також він додав документ про заборону в’їзду в Білорусь.
Делегація Європарламенту мала перевірити ситуацію в Білорусі і висловити солідарність з білоруським народом.
За словами Бедроня, Європарламент готує резолюцію по Білорусі разом зі звітом про ситуацію в цій країні.
Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.
Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.
14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- 9 серпня у Білорусі спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- 16 серпня близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка. Аналогічні акції проходять й у інших містах Білорусі.
- З 17 серпня в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.