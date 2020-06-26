Про це повідомили в прес-службі НАБУ.
“[…] викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА “на гарячому”. Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності”, — заявили в НАБУ.
У відомстві зазначили, що ця сума мала бути передана кількома траншами. Перший транш у розмірі 100 тисяч гривень було отримано в червні. Затримання відбулося під час отримання другого траншу в розмірі 250 тисяч гривень.
Регіон, про який йдеться, в НАБУ не назвали.
Наразі згадані особи затримані, проводяться слідчі дії.
Екснардеп, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко повідомив, що йдеться про Андрія Балоня.
Балонь був призначений головою Кіровоградської області в листопаді минулого року. У четвер, 25 червня, Кабінет Міністр прийняв рішення звільнити Балоня з займаної посади.
“По областях. погоджено звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації”, — сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання, не уточнюючи причини відставки.
Громадський активіст з Кіровоградської області Андрій Лавров опублікував в Мережі фото і відео обшуків в будинку, розташованому в Кропивницького, який орендує сім’я Балоня.
- 12 червня детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт надання неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів для керівництва НАБУ та керівника САП — Назара Холодницького.
- Рекордний хабар пропонувався за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським. Троє фігурантів цієї справи заарештовані.