Детективи Національного антікоррупціоннго бюро (НАБУ) затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації та чиновника ОДА за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,8 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

“[…] викрили голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА “на гарячому”. Як встановило слідство, чиновники у змові запропонували керівникові регіонального осередку одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод у його діяльності”, — заявили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що ця сума мала бути передана кількома траншами. Перший транш у розмірі 100 тисяч гривень було отримано в червні. Затримання відбулося під час отримання другого траншу в розмірі 250 тисяч гривень.

Регіон, про який йдеться, в НАБУ не назвали.

Наразі згадані особи затримані, проводяться слідчі дії.

Екснардеп, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко повідомив, що йдеться про Андрія Балоня.

Балонь був призначений головою Кіровоградської області в листопаді минулого року. У четвер, 25 червня, Кабінет Міністр прийняв рішення звільнити Балоня з займаної посади.

“По областях. погоджено звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації”, — сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання, не уточнюючи причини відставки.

Громадський активіст з Кіровоградської області Андрій Лавров опублікував в Мережі фото і відео обшуків в будинку, розташованому в Кропивницького, який орендує сім’я Балоня.