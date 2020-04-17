В Олександрівській клінічній лікарні найближчим часом не очікують покращення епідеміологічної ситуації, так як кількість госпіталізацій на COVID-19 не зменшується.

Про це повідомила головна лікарка столичної Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко у Facebook.

Вона зазначила, що кількість госпіталізацій на COVID-19 не зменшується, а за добу надходить понад 10 хворих. “Відтак, ми не очікуємо покращення епідеміологічної ситуації найближчим часом”, – наголосила головлікарка.

За її словами, станом на 16 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва в інфекційних відділеннях перебуває 76 пацієнтів, з них – 51 з підтвердженим коронавірусом, 5 – в реанімації, на ШВЛ немає жодного.

Крім того, Антоненко повідомила, що за минулу добу помер хворий, віком 60 років. “Чоловік був госпіталізований тиждень тому у важкому стані, з двобічною полісегментарною пневмонією та позитивним COVID-19. З першої доби був підключений під ШВЛ”, – уточнила вона.

В Україні зафіксовано уже 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 501 новий випадок. Це новий антирекорд.