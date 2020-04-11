Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Лікарня замінована і вибухне о 3 годині ночі…Таке повідомлення надійшло в поліцію о 22:00 в середу 8 квітня від аноніма, який стверджував, що заклав 5 кілограмів тротилу в 10 корпус ОКЛ. В цей час лікарі якраз встигли доїхати додому, нарешті переодягнутися в піжаму, яка набридла всім, хто на карантині, проте медпрацівникам вона тільки сниться…А далі знову дорога, робота.Терміново прибули на місце слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, адміністрація та багато інших співробітників лікарні. Понад сотня людей, серед яких – 60 пацієнтів та медичний персонал розпочали евакуацію до іншого корпусу”, – написала вона.

За словами лікарки, посеред ночі пацієнти, які вже встигли заснути, та пацієнти, які ще продовжували отримувати маніпуляції, змушені були сідати на каталки та візки, і перебиратися до іншої будівлі. “Зверніть увагу, що в 10 корпусі лікуються хворі на інфаркти та інсульти. Розповідати наскільки вони потребують спокою, догляду і лікування є просто зайвим. Всі були налякані, коли почули причину евакуації. Серед них були і важкі хворі, які невідкладно були переведені до реанімації”, – додала Антоненко.

Медик наголосила, що вибухівку не знайшли.

“В четвер 9 квітня, ми знову займалися поверненням пацієнтів до кардіологічного корпусу. І це в той час, коли ми готуємось до масового прийому хворих з коронавірусом, облаштовуємо додаткові ліжка, оперативно готуємо цілий корпус, який би відповідав безпеці медичного персоналу і потребам хворих з коронавірусом, продовжуємо надавати медичну допомогу хворим на інсульти та інфаркти”, – розповіла вона.

Лікар уточнила, що станом на 10 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях знаходиться 54 хворих, з них – 37 з підтвердженим COVID-19, в реанімації – 5 хворих, 2 на ШВЛ, 1 на ЕКМО. Пацієнти, які підключені до ШВЛ та ЕКМО вкрай важкі.

“Хтось прагне виснажити нас психічно і фізично, залякати, але не вийде. Наша команда стоїть і вистоїть”, – резюмувала Антоненко.