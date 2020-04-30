Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, за результатами відеоконференції глав МЗС країн “нормандської четвірки”.
Він повідомив, що відеоконференція пройшла в цілому конструктивно, хоча, зазначив, що “іноді було напружено”.
“Ми проговорили півтори години. Загальна атмосфера була конструктивною, іноді було напружено, але ми рухалися вперед, пройшлися по всіх запланованих питаннях порядку денного і домовилися розмовляти далі”, – зазначив керівник українського зовнішньополітичного відомства.
За словами Кулеби, глави МЗС країн “нормандської четвірки” досягли домовленості про те, що ТКГ повинна якнайшвидше обговорити деталі проголошення всеосяжного припинення вогню і визначити дату, з якої він буде введений.
“Сьогодні ми в основному обговорювали питання безпеки … Ми домовилися продовжити наше спілкування з міністрами і обговорювати весь комплекс питань, пов’язаних з врегулюванням (на Донбасі), з “нормандським” і” мінським” порядком денним”, – сказав Кулеба.
Брифінг Dmytro Kuleba за підсумками розмови міністрів «Нормандського» формату.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 квітня 2020 р.
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