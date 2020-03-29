Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, зараз відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров’я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченко.
“Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, і вже подали у відставку – в розпал коронавірусу. На нараді керівництва ВР проходить зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров’я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченко”, – повідомила Геращенко.
- Раніше повідомлялося, що міністра охорони здоров’я Іллю Ємця можуть замінити на колишнього голову Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.
- Таким чином, Ємець може встановити черговий рекорд нетривалості перебування на посаді.
- За час свого перебування міністр запам’ятається заявами, що всі літні люди помруть від коронавірусу.