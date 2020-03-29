Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, зараз відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров’я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченко.

“Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров’я, і вже подали у відставку – в розпал коронавірусу. На нараді керівництва ВР проходить зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров’я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченко”, – повідомила Геращенко.