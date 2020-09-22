Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався через два дні після того, як театр відкрив сезон. Тоді глядачі, в тому числі король Філіп VI, дивилися виставу в захисних масках.
У неділю оркестр два рази починав партію, перш ніж здався. У театрі заявили, що меншість глядачів змусила скасувати спектакль, кричачи та плескаючи, попри те, що їм була запропонована можливість пересісти на інші місця або отримати компенсацію.
У заяві оперного театру також говориться, що заповнюваність в неділю становила трохи більш ніж половину всіх місць, що нижче регіонального ліміту в 75 %.
“Всі вимоги безпеки були дотримані. Глядачі були в масках, їм була виміряна температура і був доступний дезінфікуючий гель”, – заявив в понеділок керівник театру Грегоріо Маранон, додавши, що театр розгляне зміни, щоб врахувати побоювання глядачів з приводу ризиків для здоров’я.
- У понеділок, 22 червня, оперний театр “Лісео” в Барселоні дав перший концерт після карантину, його глядачами стануть 2292 рослини.