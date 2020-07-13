Найпрестижніша національна премія для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine вперше відзначить найкращого вчителя фізкультури та спорту. Організатор премії Громадська спілка “Освіторія” та проєкт Олександра Педана з популяризації спорту в школах JuniorZ шукають педагога, який виховує у дітях любов до здорового способу життя, спорту та фізичної активності, а також свідоме ставлення до власного здоров’я.

“Ми у ГО JuniorZ мріємо та вже понад 2 роки працюємо над тим, щоб мотивувати українських вчителів фізкультури проводити для школярів більш цікаві та різноманітні уроки. Аби діти, відповідно, могли обирати для себе види спорту та активні ігри, які подобаються та підходять під їхню фізпідготовку. Приємно, що наші старання помітні на всеукраїнському рівні й долучення до Global Teacher Prize Ukraine є підтвердженням цьому. Така можливість, без перебільшення, честь для JuniorZ. Віримо, що для вчителів фізкультури своя номінація у цій престижній освітянській премії також стане мотиватором для розвитку та удосконалення роботи, адже їхня праця часто буває недооціненою. Вчителі фізкультури круті, повірте, я знаю що кажу! І ми радіємо, що цього року зможемо нагородити найкращого в рамках Global Teacher Prize Ukraine”, — говорить Олександр Педан, український телеведучий та лідер Всеукраїнського проєкту JuniorZ.

Команда ГО JuniorZ вже 2,5 роки займається зміною системи фізкультури у школах, популяризацією цікавих видів спорту та рухливих ігор серед дітей та підлітків. Основні принципи видів спорту, які пропагує рух: безконтактність, не травматичність, гендерна доступність (усі ігри можуть грати хлопці та дівчата разом), інклюзивність. Задля впровадження таких змін тренери, організатори руху разом з Олександром Педаном об’їхали 19 міст України, провели тренінги для близько 2000 вчителів фізкультури та фестивалі для більше, ніж 10 000 дітей.

Цьогоріч за ініціативи JuniorZ вдруге обиратиметься найкращий вчитель фізкультури. Наприкінці 2018 року премію вибороли одразу двоє вчителів із сіл — Херсонської та Хмельницької областей. Тепер це зроблять в рамках найпрестижнішої премії для вчителів — Global Teacher Prize Ukraine.

Взяти участь в номінації “Учитель фізкультури JuniorZ” можуть учителі фізкультури, спорту, плавання, гімнастики та хореографії, що викладають у загальноосвітніх навчальних закладах. Завдяки Міжнародному фонду соціальної справедливості, який підтримав номінацію, на переможця чекає тижнева поїздка до Німеччини з освітньою програмою, як-от відвідання Олімпійського містечка, знайомство зі спортсменами та німецькою методикою шкільного спортивного виховання, а також грошова премія від ГО JuniorZ у розмірі 30 тисяч гривень.

“Ми щасливі оголосити цю номінацію, адже знаємо, що школа майбутнього має дбати про гармонійний розвиток — як інтелектуальний, так і фізичний. Фізкультура — це не другорядний предмет, яким можна нехтувати, а часто недооцінена дисципліна, яка може змалку навчити кожного українця цінувати здоров’я, дбати про себе та виховувати характер. Для цього потрібен правильний вчитель! Саме вчителі спорту — ті, хто мають суперсилу показати дитині радість від здорового та активного способу життя, руху, танців. Я впевнена, що ми знайдемо та запалимо ще одну освітню зірку — цього разу, спортивну!” — говорить голова “Освіторії” та засновниця Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Щороку громадська спілка “Освіторія” відзначає найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine називають також вчительським Оскаром, а її переможці отримують винагороди з рук Президента, проголошують промови у Верховній Раді України та входять до престижних рейтингів суспільного впливу. Найкращий вчитель країни отримує 250 000 гривень, а переможці у різноманітних номінаціях — призи від партнерів, від грошових премій до навчальних можливостей та здійснення мрій.

Подати заявку на участь або номінувати улюбленого вчителя можна до 1 серпня 2020 року на сайті премії globalteacherprize.org.ua. Переможців визначать 3 жовтня на міжнародний День Учителя.

Інформаційна довідка:

Global Teacher Prize Ukraine — найпрестижніша щорічна національна премія, яку заснувала громадська спілка «Освіторія» у 2017 році, з метою відзначити внесок українських вчителів у суспільство та підняти престиж професії педагога. Переможець отримує 250 тисяч гривень, рік навчання та поїздку на Global Education and Skills Forum.

Громадська Спілка «Освіторія» — це неприбуткова громадська спілка, яка розвиває освіту в Україні, створює інноваційні школи й програми, навчає вчителів та освітніх управлінців, видає сучасне освітнє медіа та надає доступ до якісної освіти малозабезпеченим дітям. Засновник Global Teacher Prize Ukraine.

JuniorZ — проєкт Олександра Педана з розвитку спорту серед школярів. Проєкт реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міністерства освіти та науки України (меморандум МОН від 27.12.2018) тощо.

Пропагуємо такі види спорту: чирлідинг, петанк, флорбол, бадмінтон, корфбол, реґбі та фризбі. За 2,5 роки роботи команда руху об’їхала 19 міст України, де провела семінари для майже 2000 вчителів та фестивалі для більше, ніж 10 000 дітей. Завдяки співпраці із міськими радами та партнерами руху для шкіл було закуплено спортивного спорядження більше, ніж на 1 350 000 гривень.

Міжнародний фонд соціальної справедливості — благодійна організація, головною метою якої є міжнародне співробітництво України з країнами Європи, Близького Сходу, Латинської Америки та Сполучених Штатів Америки в освітній, правовій, економічній та соціальній сфері. Фонд має велику мету — розвиток справедливого майбутнього для України, в тому числі шляхом реалізації важливих культурних та освітніх проєктів.