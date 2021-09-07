Через підвищення температури повітря бабки (рос. "стрекоза") мігрують на північ через територію Великої Британії та Ірландії.

Про це повідомляє ВВС.

Кліматологи стверджують, що понад 40% видів бабок розширили популяцію з 1970 року. Популяція лише на 10% скоротилася.

Експерти з Британської агенції бабок пояснили, що цей показник — наслідок змін клімату. Через забруднення повітря та підвищення температури повітря — популяція бабок може значно скоротитися.

Офіцер з охорони навколишнього середовища Елеонора Колвер пояснила, що вони мають спеціальну карту, аби слідкувати за міграцією бабок та їх популяцією.

“Такі чинники, як використання пестицидів, забруднення води та втрата місця постійного перебування, загрожують здоров’ю популяцій бабок у межах теперішніх ареалів”, – пояснила вона.

Наразі у світі зафіксовано 46 видів бабок та їх близьких “родичів”. З 1995 року вони почали мігрувати та потрапили до Великої Британії з Південної Європи.

Науковці вкотре нагадали, що різні комахи, зокрема бджоли, жуки та мурахи, через глобальне потепління зникають увосьмеро швидше, аніж ссавці, птахи чи рептилії. Водночас мухи та таргани, навпаки, розмножуються.