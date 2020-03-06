Кліматологи заявляють, що глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“В Україні метеорологічної зими не було. Середня температура за сезон склала +2,00С. Вона перевищує кліматичну норму на 6,00С. Це підтверджує, що глобальне потепління в Україні, нажаль, йде швидше, ніж загалом у світі”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними спостережень метеостанції, максимальна температура 5 березня після полудня у Києві піднялась до +15,3°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1998 року на півградуса.

При цьому температура під ранок п’ятниці не опустилась нижче +5,7°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано у 1999 році, на 0,7°С.