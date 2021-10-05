Вчені помітили, що потепління води у Світовому океані вплинуло на те, що яскравість Землі знизилась.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У порівнянні з показниками 20 років тому, Земля відбиває приблизно на половину вата світла на квадратний метр менше. Тобто планета в цілому відбиває на 0,5% менше світла. Цей показник різко знизився протягом останніх трьох років.

Загалом, наразі Земля відбиває майже 30% сонячного світла, який на неї падає.

Філіп Гуд, вчений з Технологічного інституту Нью-Джерсі та один з авторів дослідження пояснив:

“Падіння альбедо здивувало нас. Ми проаналізували дані за останні три роки після майже 17 років стабільного альбедо”.

Вчені проаналізували дані за останні три роки з даними щодо земного сяяння з 1998 по 2017 рік, зібрані обсерваторією Big Bear Solar в Південній Каліфорнії.

На графіку результати 1998 – 2017 років показано чорним кольором, а 2001 – 2019 років – синім.

На кількість сонячного світла, яке досягає Землі, впливає два фактори: яскравість Сонця та здатність планети відбивати світло. Альбедо Землі, на яке звернули увагу дослідники, змінюється через фактори на нашій планеті (внутрішні), а не зовнішні.

Едвард Швітерман, планетолог з Каліфорнійського університету в Ріверсайді пояснив, що такі зміни – негативна тенденція.

Раніше вчені сподівались, що якщо Земля буде нагріватися, то з’явиться більше хмар й підвищиться альбедо, що призведе до пом’якшення кліматичних змін й збалансує кліматичну систему. Але дослідження продемонструвало, що відбувається зворотний процес. Зараз учені констатують, що хмар стало менше. Тепер сонячне світло відбивається від вершин хмар назад у космос. Коли хмарність менша – всередину потрапляє більше сонячного світла.

“Земля отримує більше тепла, тому що світло, яке потрібно відбивати, зменшується. Тому на неї потрапляє більше сонячного світла у видимому спектрі”, – пояснив Гуд.

Як приклад, найбільше хмарність зменшилась над західним узбережжям Північної та Південної Америки, але температура поверхні моря підвищилася через зміни кліматичних умов.

“Біля західного узбережжя Америки низько розташовані хмари було випалено, і всередину потрапило більше сонячного світла, бо здатність відбивати світло знизилась”, – пояснив учений.