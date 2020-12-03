Американська корпорація General Motors отримала колективний позов, у якому стверджуються, що акумулятор Chevy Bolt "схильні до загоряння" і небезпечні.

Про це повідомляє видання The Verge.

У позові, поданому в Північному окрузі штату Іллінойс, стверджується, що батарея Bolt несправна і небезпечна. У листопаді GM відкликав 68 667 таких авто.

Впродовж останнього часу сталося принаймні 5 випадків загоряння Bolt з повністю або майже повністю зарядженими батареями. Три з них розслідують органи контролю, у ще двох постраждали люди.

Позивачі стверджують, що компанія вдалася до шахрайства, свідомо вивівши на ринок електрокари, що становлять небезпеку, коли повністю заряджені, і вимагають за такі дії грошову компенсацію.

Поки розслідування триває, GM заявила, що розробила програмне забезпечення, яке обмежить зарядку автомобіля до 90% від повної потужності, щоб запобігти майбутнім інцидентам.

Адвокати позивача стверджують, що виправлення програмного забезпечення робить Bolt менш ефективним.

“Єдиним передбачуваним “виправленням” GM для зменшення ризику пожежі є оновлення програмного забезпечення, яке обмежує максимальний рівень заряду приблизно до 90% ємності акумулятора, зменшуючи тим самим кількість пробігу на повному заряді”, — повідомили в заяві позивачів.

Крім того, у позові стверджується, що GM збрехала, заявивши, що місткість акумулятора Bolt становить 60 кВт-год, а не 57 кВт-год, які є насправді.

Компанія, яка крім Chevy володіє також Cadillac, Chevrolet та GMC, поки уникає коментарів з цього приводу.

“Ми перебуваємо в самому розпалі виконання відкликання деяких електромобілів Chevrolet Bolt 2017-2019 років. Ми не збираємося коментувати будь-які пов’язані судові процеси”. — заявив представник GM.