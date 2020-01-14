Почався конфлікт з поста Віталія Шабуніна в фейсбук, в якому він заявив, що Олександр Дубинський присвятив йому “майже цілу передачу” на телеканалі “1+1” на замовлення олігарха Ігоря Коломойського.

“Побачив в медіа-моніторингу, що Дубінський присвятив мені майже цілу передачу на 1+1. Там і про ЦРУ, і про Сороса, і про мій “маєток” на шести сотках і т.д. Ігор Валерійович, я прямо загордився: все ж свята — ефірний час дорогий, і Дубінський дєшовка не з дешевих. Але якщо ви цим “сюжетом” хотіли мене мотивувати, то витратилися надарма. З мотивацією у мене і так все чудово. В цілому, Ігор Валерійович, спасибі за комплімент. і вас з Різдвом Христовим!”, — написав Шабунін.

При цьому про яку “майже цілу передачу” йдеться Шабунін не пояснив та її назву згадати не зміг. У відповідь на запитання про це глава ЦПК тільки надав посилання на випуск передачі Дубінського “Дубінізми”, в якій він згадується лише один раз як соратник директора НАБУ Артема Ситника.

Реакції від Дубінського в соціальних мережах на цю заяву не було. Однак він згадував в своєму Telegram-каналі про Шабуніна в той день двічі — як “розкрадача грантів” та “розкрадача коштів на реформу прокуратури”.

За 3 дні Шабунін оголосив про запуск проєкту ЦПК “Серпом по молоту”, в рамках якого ЦПК збирає інформацію про “зашквари” народних депутатів та поширює їх в соцмережах.

“Проєкт фіксує зашквари та розповідає про них виборцям політика або політичної сили через кампанії в Facebook. Ці кампанії фінансуються виключно за рахунок пожертв українців і рекламуються конкретній аудиторії”, — йдеться на сайті проєкту.

Одними з перших Шабунін запропонував “покарати” нардепів від “Слуги народу” Олександра Дубінського і Максима Бужанського.

“Ми запустили новий “Серпом по рейтингу”. … Вже зараз можна зрізати рейтинг, наприклад, зашкваренним чортам Коломойського Дубінському або Бужанськом”, — заявив Шабунін.

У понеділок, 13 січня, ЦПК оголосив про початок збору коштів на кампанію проти Дубинського.

“Ти можеш допомогти нам розповісти правду про депутата Дубінського його виборцям. Ми уважно моніторимо діяльність цього горе-депутата (і не тільки його) і завдяки перезапущеному проекту “Серпом по рейтингу” хочемо зрізати залишки рейтингу Дубінського. … Думаємо, виборцям депутата буде цікаво дізнатися про результати, точніше відсутність його діяльності, а також розкішний спосіб життя з десятками квартир та люксовими автомобілями”, — йдеться в повідомленні.

Вже через кілька годин необхідна сума коштів була зібрана.

“Сьогодні ми запустили наш оновлений “Серпом по рейтингу” під це скліканння Ради. За дві перші години зібрали гроші на кампанію покарання Дубинського. … Протягом двох годин поки громадяни інвестували ще у дві кампанії по Дубінському. В результаті вже маємо на три кампанії по ньому”, — прокоментував Шабунін.

На момент публікації новини реакції Дубинського на ці заяви ЦПК та його голови Віталія Шабуніна все ще не було. Однак за нього заступився колега по фракції Макс Бужанський.

“Товариші, Шабунін, який зійшов з розуму на грунті антикорупційних спокус, запустив кампанію по збору коштів для запуску реклами, яка ганьбить мого колегу Олександра Дубінського. Покарання Дубінського, як він це називає. Звертаюся до вас, не дайте пройдисвітам обдурити себе! … Ми покараємо його дешевше, без будь-якої реклами, на здачу можемо покарати і Шабуніна, треба все таки дати хлопцеві заробити, врешті-решт, це його стартап”, — написав він у своєму Telegram-каналі.