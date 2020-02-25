Про це заявила солістка Go-A Катерина Павленко на прес-конференції, яку транслював телеканал “5 канал”.

Переможцем національного відбору на “Євробачення-2020” став електрофольк-гурт GO-A з піснею “Solovey”.

“За правилами “Євробачення” можна, щоб пісня звучала не лише українською, а й будь-якою мовою, яку вподобала країна для своєї пісні. І переробляти ми не будемо, адже мета була саме в тому, щоб на “Євробаченні” прозвучала українська пісня, українською мовою” , – пояснила солістка.

Павленко наголосила, що в світі дуже багато англомовної музики, зокрема, в Європі. За словами солістки, мета групи Go-A була в тому, щоб на “Євробаченні” вперше прозвучала пісня саме українською мовою.

<noscript><iframe title="Євробачення-2020: Пресконференція гурту Go_A" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xjoKBNZXse4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

(Дивитися відео з 9:05 хвилини, – ред.)

Раніше на “Євробаченні” ніхто не виконував цілу пісню українською мовою. У 2004 році співачка Руслана виступила з піснею “Wild dances”, в якій лише кілька рядків були українською мовою, а в 2005 році група “Гринджоли” спеціально для пісенного конкурсу створила інтернаціональну версію пісні “Разом нас багато”, в якій був і український текст.