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Аранжуванням займався музичний продюсер національного відбору Руслан Квінта.
На “Євробаченні-2020”, яке в травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі (12 травня).
- Раніше організатори презентували офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який цього року відбудеться в Роттердамі (Нідерланди). Його виконано у формі переривчастого кола, складеного з прапорів 41 країни-учасниці в порядку їхньої першої участі.
- У жовтні став відомий офіційний слоган 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”. Тож захід пройде під девізом Open Up (“Відкрийся”).