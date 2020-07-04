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«Год был сложный, но вывезла сама. Вроде неплохо вывезла» – прессекретарка Єрмака відсвяткувала День народження під час зустрічі «Нормандської четвірки»

Прессекретарка голови Офісу президента Андрія Єрмака - Даша Зарівна відсвяткувала свій день народження в Берліні під час зустрічі політичних радників лідерів "Нормандської четвірки".

Субота, 4 липня 2020, 11:15

Про це вона повідомила в Instagram Stories.

Зазначимо, що у п’ятницю, 3 липня, Андрій Єрмак у складі української делегації, яку очолював віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, взяв участь у зустрічі з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

Переговори тривали 11 годин. Учасники зустрічі детально, по пунктах, обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих лідерами держав “Нормандської четвірки” за результатами саміту в Парижі в грудні 2019 року, та виокремили низку нагальних завдань, які мають бути реалізовані в межах роботи під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи для прискорення переговорного процесу та створення передумов для проведення наступного саміту в Нормандському форматі в Берліні.

Зарівна, як прессекретарка, супроводжувала Єрмака під час цієї зустрічі, тому почала святкувати свій день народження прямо під час зустрічі політичних радників лідерів “Нормандської четвірки”.

“Берлін. Робоча зустріч політичних радників лідерів “Нормандської четвірки”. Коли починався цей день, я ще не знала, що, виліт через переговори затримався, і свої 31 я зустріну в посольстві України в Німеччині)) І що наша делегація підмовить пілота привітати мене через гучномовець. Я точно запам’ятаю ці 31))” – розповіла вона в Instagram Stories.

Зарівні також в Берліні вдалося зустрітися зі своїми знайомими.

“А еще за пару часов до ДР вырваться на 15 минут к своим самым родным людям – бесценно”, – додала вона.

“Это был самыыый сложный год. Но как же приятно осознавать, что ты вывезла его сама, и вроде неплохо вывезла. И что твоя вера в людей и в себя не просто никуда не делись. А стали даже сильнее. Только вперед”, – резюмувала прессекретарка Єрмака. (Орфографія оригіналу збережена)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Даша Зарівна лайкає пости російського фігуриста Євгена Плющенка, агітатора за референдум у РФ, який дасть змогу Володимиру Путіну залишитися при владі до 2036 року.

Теги: Андрій Єрмак, День Народження, нормандські переговори, нормандская четверка

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