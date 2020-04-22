В Офісі президента України запевнили, що Володимир Зеленський обов'язково дасть прес-конференцію за підсумками року перебування при владі – але вже після завершення карантину. Зараз же буде продемонстровано фільм.

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба ОПУ.

“Офіс президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере прес-конференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства”, – наголошується в повідомленні.

Поки ж на Банковій анонсували на 22 квітня прем’єрний показ фільму “Рік президента Зеленського”. Кінострічку покажуть сьогодні о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента в соціальних мережах.

Крім того, фільм можна буде подивитися “на низці провідних українських телеканалів”.

Варто відзначити, що востаннє прес-марафон представників ЗМІ з президентом України Володимиром Зеленським відбувся 10 жовтня 2019 року в Києві. У Державному управлінні справами відзначали, що витратили 373 тисячі гривень на проведення 14-годинного прес-марафону глави держави.