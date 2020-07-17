Сьогодні, 17 липня, шоста річниця аварії пасажирського авіалайнера Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН17, в результаті якої загинули 298 осіб.

Літак виконував рейс з Амстердаму (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія). Його збили в небі над Донецькою областю (на непідконтрольній Україні території) 17 липня 2014 року. Всі, хто знаходилися на борту, і члени екіпажу, загинули.

У вересні 2016 року слідство офіційно підтвердило, що лайнер було збито ракетою, запущеною з ЗРК “Бук”.

Цей “Бук” належав російській 53-й зенітно-ракетній бригаді, що дислокується в Курську.

Президент України Володимир Зеленський з цього приводу заявив, що очікує від суду “проти винуватців злочину”, який почався в березні в Нідерландах, справедливості.

“Ніщо не поверне втрачених життів і не вгамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість повинна восторжествувати. В ім’я миру і пам’яті всіх загиблих”, – заявив Зеленський.

При цьому, Зеленський не згадав про роль Росії в трагедії, а також про те, що літак було збито з російського “Бука”.

Верховний представник Євросоюзу заявив з приводу річниці трагедії, що Брюссель “підтримує всі зусилля по встановленню істини, досягнення справедливості” для 298 жертв катастрофи рейса MH17 і їх найближчих родичів.

Також в ЄС заявили, що наполягають на “притягнення винних до відповідальності, як передбачено резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН”. Зокрема, сказано, що Брюссель очікує, що “Росія визнає свою відповідальність і буде всебічно співпрацювати в рамках зусиль по встановленню винних”.

У посольстві США в Україні закликали Росію співпрацювати зі слідством для встановлення винних у загибелі 298 осіб.

“У 6-ю річницю падіння MH17 ми висловлюємо співчуття сім’ям і друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством і зусиллями по встановленню відповідальності, згідно з Резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН”, – сказано в повідомленні посольства.

Зазначимо, що розслідування причин катастрофи веде Міжнародна слідча група (ССД), до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер було збито ракетою, запущеною з ЗРК “Бук”, а рік тому оголосила про приналежність “Бука” до російської 53-й зенітно-ракетній бригаді, що дислокується в Курську.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

9 березня в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, в якому загинуло 289 осіб. Літак збили в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Раніше повідомляли, що встановлено особу ще одного російського генерала, причетного до збиття Boeing МН17.