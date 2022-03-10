Про це інформує американський телеканал CNN.
“Goldman Sachs згортає свій бізнес у РФ відповідно до нормативних і ліцензійних вимог”, – заявив представник Goldman Sachs.
Рішення найвпливовішої фірми Волл-стріт вийти з РФ завдає Москві чергового фінансового удару.
“Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку та забезпеченні добробуту наших людей”, – наголосив представник Goldman Sachs.
Наразі невідомо, скільки людей у Goldman Sachs працює в РФ, ані скільки грошей компанія там заробляє.
Citigroup підтвердила, що продовжує оголошені раніше зусилля щодо виходу зі споживчого бізнесу в РФ. Citi заявила, що керує цим споживчим бізнесом “на більш обмеженій основі з огляду на поточні обставини та зобов’язання”.
Citi заявила, що підтримує корпоративних клієнтів у РФ, зокрема багато американських та європейських транснаціональних корпорацій, оскільки вони призупиняють свій бізнес там.
- Нагадаємо, Китай вирішив не постачати авіакомпаніям РФ запчастини для літаків. Заява з’явилась після того, як Boeing і Airbus припинили постачання компонентів.
- Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні РФ економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та енергоносіїв.
- У деяких пунктах обміну валют у Москві долар коштує 190 рублів. Варто зазначити, що за день до початку повномасштабного вторгнення РФ до України курс долара ще становив 80 рублів за долар.