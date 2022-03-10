Goldman Sachs залишає РФ, ставши першим великим банком на Волл-стріт, який оголосив про плани зробити це після вторгнення в Україну.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Goldman Sachs згортає свій бізнес у РФ відповідно до нормативних і ліцензійних вимог”, – заявив представник Goldman Sachs.

Рішення найвпливовішої фірми Волл-стріт вийти з РФ завдає Москві чергового фінансового удару.

“Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку та забезпеченні добробуту наших людей”, – наголосив представник Goldman Sachs.

Наразі невідомо, скільки людей у ​​Goldman Sachs працює в РФ, ані скільки грошей компанія там заробляє.

Citigroup підтвердила, що продовжує оголошені раніше зусилля щодо виходу зі споживчого бізнесу в РФ. Citi заявила, що керує цим споживчим бізнесом “на більш обмеженій основі з огляду на поточні обставини та зобов’язання”.

Citi заявила, що підтримує корпоративних клієнтів у РФ, зокрема багато американських та європейських транснаціональних корпорацій, оскільки вони призупиняють свій бізнес там.