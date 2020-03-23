Про це вона повідомила в Instagram.

“Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Хочу попросити кожного з вас, не важливо, чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадянський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто навколо вас”, – написала актриса.

Сахно додала, що симптоми захворювання у неї виявилися не відразу і в повному обсязі одночасно. Жінка відчула біль в спині, біль в легенях, у неї підвищилася температура і почалося носова кровотеча.

Також актриса поділилася фотографією ліків і продуктів, які за допомогою таксі їй відправив товариш.

Іванна Сахно – українська і американська актриса. Вона грала в ситкомі “Леся + Рома”, біографічній стрічці “Іван Сила”, голлівудському блокбастері “Тихоокеанський рубіж: Повстання” і в голлівудській екшн-комедії “Шпигун, який мене кинув”.

Дівчина народилася в Києві, у віці 15 років разом з батьками переїхала в Лос-Анджелес і з 2013 року там живе і працює.