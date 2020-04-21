Число людей, які стикаються з голодом в світі подвоїться через епідемію COVID-19, кылькысть голодуючих досягне 265 мільйонів вже в цьому році.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“COVID-19 потенційно катастрофічний для мільйонів людей, які і так знаходилися на волосині”, – сказав Аріф Хусейн, головний економіст і директор з досліджень, оцінці і моніторингу у Всесвітній продовольчій програмі (WFP).

Повідомляється, що за даними Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (WFP), кількість людей, які стикаються з гострою проблемою відсутності продовольчої безпеки, може майже подвоїтися в цьому році й зрости до 265 мільйонів через економічні наслідків COVID-19.

Очікується, цьому посприяє зниження доходів від туризму, скорочення грошових переказів і поїздок, а також інших обмежень, пов’язаних з пандемією коронавируса.