Український YouTube-блогер, один із найпопулярніших відеоблогерів рунету Іван Рудський (більше відомий як EeOneGuy, Івангай) дав інтервь'ю російському журналісту Юрію Дудю і заявив, що воно вийшло процензурованим.

Про це пишуть #Букви.

У березні цього року Іван Рудський дав інтервь’ю російському журналісту Юрію Дудю у його популярному YouTube-шоу “вДудь”. Там Івангай розповів, куди він зник, чому зараз займається музикою, а також згадав про вживання заборонених речовин.

Але 2 травня Рудський написав у Twitter, що Дудь вирізав його “головний меседж” про російсько-українську війну, НКВС та Голодомор.

“Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВС. А тепер Україна має війну з Росією”, – написав він.

На питання підписника, чому Дудь це міг видалити, Рудський сказав, що той “**икло *бане”.

Івангай також додав, що це могло статися через “заборону законом РФ”.

Інші користувачі поцікавились, чому блогер написав про це саме зараз, а не одразу після виходу інтерв’ю, а також нагадали, що головним меседжем скоріше там було вживання заборонених речовин.

Сам Дудь поки ніяк заяву про цензуру не коментував.

Іван Рудський (більше відомий як EeOneGuy, Івангай) – популярний YouTube-блогер на пострадянському просторі. Він народився 19 січня 1996 року в селі Ганнівка (Дніпропетровська обл.) Навчався у Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара, але кинув навчання і переїхав до Москви. У 2016 році зіграв одну з головних ролей у фільмі продюсера Тимура Бекмамбетова “Зламати блогерів”; того ж року став гостем програми “Вечірній Ургант” на російському Першому каналі.

У квітні 2017 року завітав на фестиваль, присвячений японській культурі в Росії, “Hinode Power Japan” (Москва, ВДНГ), де зустрівся зі своїми підписниками.