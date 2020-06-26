Covid-19 Україна

оновлено 26.06.2020 о 14:02

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«Голос» достроково припинив депутатські повноваження Вакарчука

У п’ятницю, 26 червня, на позачерговому з'їзді партії "Голос" делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

П’ятниця, 26 червня 2020, 15:10

Святослав Вакарчук

Про це повідомив сам Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні з’їзд партії Голос позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення”, – повідомив він.

Вакарчук зазначив, що і надалі залишається активним членом партії “Голос”.

“Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні”, – написав Вакарчук.

  • Народний депутат України, лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук 11 червня оголосив  про складання депутатських повноважень.
  • Рада не підтримала його рішення скласти мандат.
  • Тоді народний депутат і лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук придумав, як йому скласти депутатський мандат. Він вирішив спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандату.
  • Рішення Святослава Вакарчука скласти свої депутатські повноваження не пов’язане з історією про нібито партійний конфлікт в “Голосі” через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Теги: Святослав Вакарчук, народні депутати, партія Голос, Святослав Вакарчук, мандат

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