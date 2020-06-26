«Голос» достроково припинив депутатські повноваження Вакарчука

Про це повідомив сам Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні з’їзд партії Голос позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення”, – повідомив він.
Вакарчук зазначив, що і надалі залишається активним членом партії “Голос”.
“Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні”, – написав Вакарчук.
- Народний депутат України, лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про складання депутатських повноважень.
- Рада не підтримала його рішення скласти мандат.
- Тоді народний депутат і лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук придумав, як йому скласти депутатський мандат. Він вирішив спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати депутатського мандату.
- Рішення Святослава Вакарчука скласти свої депутатські повноваження не пов’язане з історією про нібито партійний конфлікт в “Голосі” через відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.