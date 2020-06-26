«Голос» достроково припинив депутатські повноваження Вакарчука

У п’ятницю, 26 червня, на позачерговому з'їзді партії "Голос" делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.

Про це повідомив сам Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні з’їзд партії Голос позбавив мене депутатських повноважень. Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення”, – повідомив він.

Вакарчук зазначив, що і надалі залишається активним членом партії “Голос”.

“Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні”, – написав Вакарчук.