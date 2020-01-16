Фракції партій "Голос" і "Європейська солідарність" закликали колег по парламенту спільно відреагувати на інформацію про те, що адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова хочуть призначити заступником голови Державного бюро розслідувань.

Про це сказала з трибуни парламенту народний депутат від фракції “Голос” Олександра Устинова, повідомляє кореспондент #Букв.

“Сьогодні стало відомо, що заступником голови ДБР буде призначений колишній адвокат Віктора Януковича. Людина, яка його захищала, буде тепер вести справи Майдану … Ми як парламент повинні на це відреагувати”, – сказала вона.

Устинова заявила про пряме порушення законодавства через те, що на подачу документів на конкурс заступників голови ГБР передбачили всього 3 дні.

“Конкурс оголосили 30 грудня, а документи приймали до 3 січня. Якщо ви заберете ті дні, які були святами, а це 2 дні, то люди за 3 дні повинні були зібрати купу документів, враховуючи довідки … Це був “договорняк”, – зазначила вона.

Можливіть призначення Бабікова на посаду підтвердила і громадська організація “Родини Героїв Небесної сотні” у відкритому листі ГО до президента України, голови ВР, до генерального прокурора, в.о. директора ДБР та Комісії, яка займється відбором кандидатів на посади в Бюро. Активісти виступили проти призначення Бабікова на посаду.

Адвокатка ГО Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook заявила, що Бабіков вже успішно пройшов перевірку на поліграфі і наразі триває його спецперевірка. Питання наявності в нього конфлікту інтересів на цій посаді в зв’язку з його адвокатською діяльністю комісія окремо перевіряла і ніякого конфлікту інтересів не виявила, бо “він не особистий адвокат Януковича, а просто ознайомився зі справою”.

Варто відзначити, що офіційної інформації про призначення першого заступника та заступників голови ДБР немає.

Після опрацювання документів до участі у конкурсі було допущено 5 кандидатів на посаду першого заступника директора ДБР та 6 кандидатів на посади заступників., повідомляє прес-служба ДБР.

“Члени комісії, перш за все, оцінювали фахові компетенції кандидатів на посади, їх доброчесність. А також, головне – здатність вирішувати найважливіші питання, які постали перед Державним бюро розслідувань в умовах реформування правової системи України та розслідувати ті злочини, які вчинені в державі, і відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу належать до підслідності Державного бюро розслідувань. За результатами голосування комісія визначилась, кого саме з кандидатів можна рекомендувати для призначення першим заступником Директора Державного бюро розслідувань та заступником директора ДБР. Одна посада залишилась вакантною оскільки переможця на неї не було обрано”, – розповіла голова внутрішньої комісії з проведення відкритого конкурсу Оксана Капліна – завідуюча кафедрою кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Оголошення переможців відбудеться після їх призначення Директором ДБР за результатами проходження ними спеціальної перевірки.

Нагадаємо, раніше даний конкурс до ДБР викликав скандал: конкурс оголосили 29 грудня, а подача документів завершувалася 3 січня, при тому, що деякі довідки необхідно було збирати більше тижня. В зв’язку з цим Ірину Венедіктову звинуватили в порушенні законодавства.