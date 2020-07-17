Відповідну заяву сьогодні зробила з парламентської трибуни голова партії Кіра Рудик.

“Ми прийшли до Парламенту для того, щоб бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни. Ми прийшли з великою надією і з великими планами”, – зазначила вона.

За словами Рудик, нардепи від “Голосу” за рік побачили, що монобільшість (“Слуга народу”) “зрадила цінностям, які декларувала”.

“Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор. Ми побачили призначення, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати – і його проголосують у турборежимі. Виходити на вулиці з фаєрами – це страшно. А ще страшніше, коли вбиває поліція. І день роботи депутата цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують”, – наголосила Рудик.

Вона додала, що її фракція, замість того, щоб захищати свободу і проводити реформи, “постійно бореться з брехнею” про кадровий голод і про те, “що в Україні існує питання про державну мову”.

“Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову. Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив. Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія “Голос” переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія – тільки на нас самих”, – підсумувала Рудик.

Варто відзначити, що фракція партії “Голос” у Верховній Раді нараховує 19 депутатів. У червні від мандата відмовився лідер політсили Святослав Вакарчук.

З початку роботи Парламенту нового скликання “Голос” не йшов у повну опозицію до монобільшості: нардепи від цієї фракції схвально голосували за законодавчі ініціативи “Слуги народу”, які поділяли.