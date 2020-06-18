Про це повідомляється на Facebook-сторінці партії.

У “Голосі” вважають, що президент Володимир Зеленський забирає собі більшість повноважень і починає політпереслідування замість того, щоб зробити незалежними антикорупційні органи, прокуратуру і суди.

“Справа Порошенка — це не про справедливість. Це про політичні переслідування. Так, п’ятий президент України несе свою частину відповідальності за те, що в Україні немає незалежних антикорупційних органів, прокуратури й судів. Але відповідальність шостого президента в тому, щоб змінити ситуацію — зробити правоохоронців незалежними, а суди чесними. Замість цього він забирає собі ще більше повноважень і починає політичні переслідування”, – йдеться в заяві партії.

“Якщо ми починаємо з Порошенком, але не знаходимо відповідальних за смерть [Катерини] Гандзюк або нападу на [Сергія] Стерненка — це не про справедливість. Якщо один колишній керівник — Порошенко — під слідством, а інший колишній керівник – [Арсен] Аваков — незмінно в кріслі міністра, це не про справедливість. Замість того, щоб зруйнувати репресивну систему з правоохоронців і судів, вибудувану Порошенком, Зеленський її посилює “, – наголошується в заяві.

Українці розкритикували партію за “таку підтримку” Порошенка.

“Цей ваш смішний текст на кого розрахований? Мабуть, на людей, які взагалі не пам’ятають ні Кучму, ні Януковича, ні Майдан. “Голос”, так ви взагалі майже нічим не відрізняєтеся від зеленських, бужанських та інших шаріїв”, “Фу, такими бути. Партія “Голос” демонструє чудеса шпагату. Дивіться, бо Славка порвете “,” Таке враження, що ви намагаєтеся всидіти на двох стільцях відразу “, “Бл*ді. Просто бл*ді. Рада, що бачила всю вашу сутність з самого початку. Шкода, що деякі знайомі на вас повелися і думали, що ви за Україну”, – пишуть українці.

Були й такі, хто назвав депутатів партії “Голос” зрадниками та порадив краще мовчати.

“Іноді, краще промовчати Ну, це остання крапля. Цим вас і запам’ятаємо, зрадники”, “Копірайтер з ОПЗЖ або від Шарія?”, “Був колись такий рекламний слоган: “Іноді краще жувати, ніж говорити”, “Чи знаєте, що таке бісексуал – це ви, партія “Голос”, ви гірше москалів, тому що від них знаєш чого очікувати, це ворог відкритий, а ви “метелики”, куди вітер подув, так і …… краще б ви мовчали взагалі … шакали”, “перепрошую, ви не заперечуватимете, якщо я вас бл*дями назву? на правду ж не ображаються? Порошенко вибудував репресивну систему? ок, я запам’ятав, побачимося на виборах”, – пишуть користувачі соцмережі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.