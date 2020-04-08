Народний депутат від фракції "Голосу" Роман Лозинський вимагає від Ради національної безпеки та оборони продовжити дію заборони на російській соціальні мережі та сайти.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“ВКонтакте” й “Одноклассники” відновлять роботу в Україні. Вже за місяць. Разом із сотнями інших заборонених (поки що) російських сервісів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже 15 травня минає трирічний термін дії рішення РНБО про санкції до російських компаній.

“Чи хтось чув, аби Рада нацбезпеки продовжувала дію рішення чи хоча б обговорювала його? Я – ні. Сьогодні надіслав депутатське звернення до Президента, РНБО, Кабміну та СБУ. Вимагаю невідкладно продовжити санкції та блокування соцмереж країни-агресора”, – наголосив Лозинський.

“Ми не маємо права сприяти агресору вести гібридну війну в інформаційному полі й заробляти гроші на українцях. Кожен зароблений рубль конвертується в нові кулі та залпи “градів” в наших захисників на Сході”, – додав нардеп.