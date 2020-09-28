"Пасхалка" із зображенням угорця Арата Андраша, який став героєм мемів "Гарольд, що приховує біль", зникла з сайту кандидата у мери Києві від "Голосу" Сергія Притули.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялось раніше, угорець Арата Андраш, який став героєм мемів “Гарольд, що приховує біль”, опинився серед команди кандидата в мери Києва Сергія Притули.

Фото діда Гарольда було розміщено в розділі “Як можна допомогти команді” на сайті Притули. Примітно, що на деяких мобільних пристроях замість діда Гарольда було видно фото дівчини.

В “Голосі” заявили, що додали це зображення навмисно.

“Гарольд не в команді, але міг би бути серед наших прихильників. А ще це один з моїх улюблених мемів, тому тут і “пасхальне яйце”, і трохи самоіронії”, — пояснив Григорій Маленко, голова виборчого штабу “Голосу” у Київраду.

Однак веб-програміст #Букв спростував офіційну відповідь партії. Він зазначив, що це, швидше за все, була технічна помилка.

“Веб-дизайнери технічно помилилися, а не вставляли цю фотографію спеціально. Є дві версії картинки – jpeg і webp. jpeg – з Гарольдом, webp – правильна картинка. Швидше за все помилка в тому, що забули замінити jpeg картинку на правильну або просто не знали, що webp ще підтримують не всі браузери, серед них Safari на macOS і всі браузери до ios 14. Тому користувачі Chrome бачили нормальну картинку (webp), а користувачі macos і ios 13 (і нижче) бачили картинку з Гарольдом, яка швидше за все була як заглушка або приклад (jpeg). Якби фотографію вставляли спеціально, то зробили б на обох версіях картинки”, – пояснив він.

Вже за кілька годин після публікації роз’яснень щодо причин виникнення технічної помилки зображення діда Гарольда зникло з сайту Притули.

Було:

Стало:

В пресслужбі “Голосу” заявили, що не готові зараз надати відповідь на запитання про причини зникнення фото.