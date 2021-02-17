Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що відеозаписи, які мали підтвердити факт "кнопкодавства" в парламенті під час голосування за призначення міністра освіті Сергія Шкарлета, зникли. Ними має розпоряджатися Управління держохорони.

Про це повідомляють #Букви.

Вранці вівторка, 16 лютого, нардепи, включно з Железняком, зустрілися з представниками УДО. За словами нардепа, під час зустрічі спливло, що відео зникли.

“Офіційне відео “кнопкодавства” за Шкарлета чудесним чином після 14 днів випарувалося. Нагадую, що це були докази в кримінальній справі”, — написав нардеп.

Управління, не називаючи Железняка, заявило про поширювання в ЗМІ брехні про зникнення відео.

“Повідомляємо, що ці заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості”, — пишуть в пресслужбі.

УДО запевняє, що розпорядником записів має бути Апарат Верховної Ради. Утім, депутат переконує, що доступ до відео має виключно УДО. Він заявляє, що управління свідомо знищило докази і намагається перекинути відповідальність. “Ви дозволили видалити відео кримінального злочину через 14 днів. Ваше керівництво не зробило жодного руху, щоб це зберегти. І найголовніше, що мене особисто зачіпає в цій новині, ви намагаєтесь перекинути відповідальність з себе на Апарат Верховної Ради. Людей, яких особисто я і багато моїх колег дуже поважаємо”, — написав Железняк, попередивши УДО про те, що їхні дії щодо приховування злочину отримають відповідну реакцію.

Що відомо про можливе “кнопкодавство” під час голосування за Шкарлета?

17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною необхідною кількістю голосів (226 нардепів). Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.

Кандидатура Шкарлета викликала чимало запитань: позначилися і минуле в “Партії регіонів”, і скандал щодо плагіату в його наукових працях.

Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.

В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету. Однак в “Слузі народу” виступили проти.