Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Конституційна реформа, що дозволяє продовжити термін Путіна при владі, передбачає голосування за відповідні зміни, яке відбудеться 1 липня.

Відзначимо, референдум повинен був пройти ще 22 квітня, однак був перенесений через епідемію коронавіруса.

Раніше зміни до конституції РФ схвалив парламент і Конституційний суд.

Нова редакція конституції, в разі, якщо її підтримають на всенародному голосуванні, “обнулить” президентський термін Путіна і дозволить відбути ще два шестирічних терміни до 2036 року в разі переобрання.