У Верховній Раді України планують посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити в залі засідань нові відеокамери.

Про це поінформував після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент #Букв.

Нарада голів фракцій і груп за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася через ситуацію, яка виникла під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Нардепи від “Європейської Солідарності” та “Голосу” повідомили про зафіксовані факти кнопкодавства.

Разумков за підсумками наради розповів про три прийняті рішення:

1. Спікер ВР нагадав, що раніше було прийнято закон про відповідальність за неперсональне голосування. Зараз нардепи за кнопкодавство повинні заплатити штраф від 51 до 85 тис. гривень.

“Однак сьогодні всі колеги кажуть, що він не працює”, – зазначив Разумков.

За його словами, відповідальність хочуть посилити. Так, до 15 січня регламентний комітет ВР повинен розробити зміни до законодавства, щоб “посилити відповідальність за неперсональне голосування: і в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках збільшення штрафів за такі дії”.

Разумков уточнив, що такий законопроєкт планують “розглянути одним з перших після Нового року”.

2. За словами Разумкова, будуть встановлені “додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування”. Камери будуть встановлені “там, де їх немає, наприклад, у ложах”.

3. Планується відключити від системи “Рада” резервні місця народних депутатів. Це незайняті місця, які утворилися через неможливість обрання нардепів на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

“На початку роботи ВР дев’ятого скликання працювала підготовча депутатська група. І ми чітко визначили, які місця відведено якій фракції. У нас залишився резерв, тому що ми маємо тимчасово окуповані території Донбасу і Криму… Вони були названі як резервні. Але вони вже стали не резервними, а постійними для тих чи інших депутатів. Тому ми повертаємося до того розташування фракцій і груп, яке було на початок нашої роботи. Решта місць для голосування будуть відключені від системи “Рада”, – наголосив Разумков.