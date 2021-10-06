Про це він розповів у коментарі #Буквам.
Так, на запитання щодо можливих кандидатур на посаду спікера Парламенту Сушко відповів наступне: “Щодо посади спікера – завтра буде проведено засідання фракції, де будуть подані кандидатури, і лише тоді ми зможемо сказати, хто це буде”.
Щодо дати проведення голосування, то, за словами Сушка, “швидше за все це буде п’ятниця”.
“Ми розраховуємо на підтримку колег зі своєї фракції”, – зазначив Павло Сушко.
Те, що за відсторонення Дмитра Разумкова проголосувало лише 200 “слуг”, заступник голови фракції “Слуга народу” прокоментував так: “Під час проведення фракції ми також будемо це питання піднімати і розмовляти зі своїм колегами”.
Нагадаємо, що голова податкового комітету Верховної Ради, депутат “Слуги народу” Данило Гетманцев вестиме засідання, під час якого розглядатимуть відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Парламенту.
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
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