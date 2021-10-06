Заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Сушко розповів, що голосування за призначення нового спікера Верховної Ради "швидше за все відбудеться у п'ятницю".

Про це він розповів у коментарі #Буквам.

Так, на запитання щодо можливих кандидатур на посаду спікера Парламенту Сушко відповів наступне: “Щодо посади спікера – завтра буде проведено засідання фракції, де будуть подані кандидатури, і лише тоді ми зможемо сказати, хто це буде”.

Щодо дати проведення голосування, то, за словами Сушка, “швидше за все це буде п’ятниця”.

“Ми розраховуємо на підтримку колег зі своєї фракції”, – зазначив Павло Сушко.

Те, що за відсторонення Дмитра Разумкова проголосувало лише 200 “слуг”, заступник голови фракції “Слуга народу” прокоментував так: “Під час проведення фракції ми також будемо це питання піднімати і розмовляти зі своїм колегами”.

Нагадаємо, що голова податкового комітету Верховної Ради, депутат “Слуги народу” Данило Гетманцев вестиме засідання, під час якого розглядатимуть відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Парламенту.

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.