Американський підприємець, засновник і голова інтернет-компанії Amazon Джефф Безос привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Відповідний пост він опублікував у своєму Instagram-акаунті.

Безос висловив думку, що американці на цих виборах довели, що в США “демократія сильна”.

“Єдність, співчуття і порядність не характерні для епохи, що минає. Вітаю обраного президента США Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс. Віддавши рекордну кількість голосів, американський народ ще раз довів, що наша демократія сильна”, – наголосив Безос.

Варто відзначити, що Джефф Безос, згідно з даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, є найбагатшою людиною в світі зі статком $194 млрд доларів.

Раніше Джо Байдена також привітали з перемогою на президентських виборах у США лідери Європейського Союзу, Канади та НАТО.

Свої привітання Байдену адресував і президент України Володимир Зеленський.