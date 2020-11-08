Відповідний пост він опублікував у своєму Instagram-акаунті.
Безос висловив думку, що американці на цих виборах довели, що в США “демократія сильна”.
“Єдність, співчуття і порядність не характерні для епохи, що минає. Вітаю обраного президента США Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс. Віддавши рекордну кількість голосів, американський народ ще раз довів, що наша демократія сильна”, – наголосив Безос.
Варто відзначити, що Джефф Безос, згідно з даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, є найбагатшою людиною в світі зі статком $194 млрд доларів.
Раніше Джо Байдена також привітали з перемогою на президентських виборах у США лідери Європейського Союзу, Канади та НАТО.
Свої привітання Байдену адресував і президент України Володимир Зеленський.
- Колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- Джо Байден вже прокоментував свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Він зазначив, що має намір стати “президентом усіх американців”, і закликав жителів США залишити позаду жорстку риторику, а також об’єднатися як нація.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
- #Букви слідкують за перебігом виборів у США. Детальніше про це можете прочитати тут.