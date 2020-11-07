Голова апарату Білого дому Марк Медоуз заразився коронавірусом. Його тест показав позитивний результат. Він - останній чиновник в Західному крилі, який захворів на COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на двох інсайдерів.

Крім Медоуза, коронавірусом заразилися ще два співробітника в президентській адміністрації.

Ця ситуація лише додала напруги в Білому домі, де пильно стежать за ходом підрахунку голосів у п’яти важливих для перемоги Трампа штатах.

61-річний Медоуз розповів про те, що у нього діагностували коронавірус у вівторок, після офіційного закінчення дня виборів і закриття дільниць. Але коли він отримав перший позитивний тест – невідомо.

Раніше він скептично ставився до заходів щодо протидії поширенню коронавірусу. Його часто бачили без захисної маски.

У день виборів і напередодні він був разом з президентом Дональдом Трампом на борту Air Force One. Також він був у передвиборчій штаб-квартирі Трампа в день виборів і на вечірці на честь виборів в Білому домі. Медоуз тісно контактував з членами президентської родини на вечірці. На жодній з цих подій його не бачили в масці.

Також Медоуз був активним учасником розробки правової стратегії президента після виборів і заохочував Трампа “зробити хибні заяви щодо фальсифікації результатів голосування”.

У п’ятницю Медоуз був присутній на телефонній конференції зі старшим юридичним відділом кампанії Трампа та іншими учасниками передвиборчої кампанії. За словами інсайдерів, Медоуз дзвонив, поки інші були в конференц-залі.

Цікаво, що Медоуз заразився через місяць після того, як Трамп поборов коронавірус. Він був поруч з президентом під час лікування, в тому числі, коли його госпіталізували в Національний медичний центр імені Уолтера Ріда. Там він провів три ночі.

Зауважимо, переможець виборів ще не оголошений, підрахунки тривають у 6 штатах.