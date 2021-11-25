У Бюро ВООЗ в Україні вважають, що поки зарано стверджувати, чи знадобиться робити щеплення проти коронавірусу щороку.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” сказав голова Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт.

Він зазначив, що сплеск захворюваності коронавірусом, викликаний штамом Delta, поступово йде на спад. Проте в Україні та Європі спостерігається захворюваність на сезонний грип. “Так що ВООЗ вважає важливим робити щеплення від сезонного грипу і COVID-19, і що це можна робити одночасно”, – сказав Ярно Хабіхт.

На запитання, чи справді доведеться щорічно вакцинуватися проти COVID-19 голова Бюро ВООЗ в Україні відповів: “Буде видно. Тому що ми маємо справу з новою хворобою і новими вакцинами. На сьогодні ми дізналися, що для деяких препаратів, зокрема Sinovac і Sinopharm, нам необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого більш низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання COVID. Для них нам потрібна третя доза”.

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За його словами, наразі ведеться безліч дискусій та досліджень з приводу зниження рівня імунітету.

Ярно Хабіхт вважає, що медичним працівникам, та тим, хто має більш високий ризик зараження COVID-19, необхідно зробити додаткове щеплення.

“Кожна країна зараз проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлене керівництво щодо подальших вакцинацій. Зараз поки ще рано говорити, чи доведеться нам робити це щороку. Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість”, – сказав він.