Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, головною причиною такого рішення стала неможливість впливати на кадрову політику.
“Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА. Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону”, – написав Прокопенко.
“Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити Президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати”, – написав Прокопенко.
Він також перелічив, що вдалося реалізувати на посаді голови облдержадміністрації.
- 1 листопада 2019 року був офіційно представлений новий голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.