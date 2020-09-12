Голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко заявив про свою відставку. Причиною такого рішення він назвав втрату впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, головною причиною такого рішення стала неможливість впливати на кадрову політику.

“Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА. Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону”, – написав Прокопенко.

“Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в нашому випадку – він може шкодити Президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати”, – написав Прокопенко.

Він також перелічив, що вдалося реалізувати на посаді голови облдержадміністрації.