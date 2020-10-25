Нинішні місцеві вибори є одними з найскладніших в історії України через низку факторів.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко на ранковому брифінгу.

“У цілому це, напевно, одні з найскладніших або найскладніші вибори в історії України, тому що у нас зійшлися декілька факторів. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою України відбулася, що призвело до того, що велика частина виборів – перші вибори”, – зазначив він.

Діденко нагадав, що вибори 25 жовтня проходять в умовах епідемії коронавірусу, що також є викликом і ускладнює процес їх організації.

Голова ЦВК поінформував, що для спостереження за місцевими виборами комісія зареєструвала 312 офіційних спостерігачів.

Для проведення голосування було утворено понад 29 тисяч виборчих дільниць.

“У нас станом на сьогодні відбувається 1577 виборчих процесів місцевих виборів. Це загальна кількість місцевих рад, які обираються. З них 22 обласні ради, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 620 сільських, 432 селищних”, – перерахував Діденко.

Голова ЦВК наголосив, що в цілому можна стверджувати, що голосування в Україні почалося вчасно.

“У цілому можна стверджувати, що голосування в Україні почалося вчасно за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися із запізненням, що в основному було викликано питаннями технічного характеру”, – повідомив Діденко.

За його словами, до ЦВК надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру і не впливають на проведення місцевих виборів.