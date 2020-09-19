Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель незабаром прибуде до України з першим офіційним візитом.

Інформація про це розміщена на сайті Єврокомісії. Візит відбудеться у вівторок, 22 вересня.

Зазначено, що в рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.

Також Боррель має зустрітися з членами Консультативної місії ЄС в Україні.

Візит Борреля мав відбутися в березні, але був відкладений через епідемію COVID-19.

Днями Боррель виступав в Європарламенті та обмовився, назвавши Олександра Лукашенка незаконним президентом України.