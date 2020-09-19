Зазначено, що в рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном.
Також Боррель має зустрітися з членами Консультативної місії ЄС в Україні.
Візит Борреля мав відбутися в березні, але був відкладений через епідемію COVID-19.
Днями Боррель виступав в Європарламенті та обмовився, назвавши Олександра Лукашенка незаконним президентом України.
- Нагадаємо, 27 липня 2019 року Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки був призначений Жозеп Боррель Фонтельєс.
- В жовтні тоді ще кандидат на посаду високого представника Європейського союзу Жозеп Боррель запевнив тодішнього міністра закордонних справ України Вадима Пристайка у незмінності підходів ЄС щодо застосування санкцій проти Росії з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.