Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Про це він оголосив сьогодні на брифінгу.

“Відставка – моє особисте бажання та мої плани”, – сказав Сенниченко.

Він нагадав, що після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку – два роки.

“Я поставив чіткі цілі, зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть тривати й без мене. Якраз вчора Facebook нагадав, що два роки пройшло. Час рухатися далі”, – сказав він.

Голова ФДМУ також зазначив, що рішення про відставку ніяк не пов’язане приватизацією Київського заводу “Більшовик”.

“Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана – це мої плани”, – сказав він.

Сенниченко додав, що не має конфлікту ні з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським, й після того, як він написав заяву про відставку, у нього вже була зустріч з ними.

Крім того, його заява вже зареєстрована у Верховній Раді.