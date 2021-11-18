Про це він оголосив сьогодні на брифінгу.
“Відставка – моє особисте бажання та мої плани”, – сказав Сенниченко.
Він нагадав, що після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку – два роки.
“Я поставив чіткі цілі, зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть тривати й без мене. Якраз вчора Facebook нагадав, що два роки пройшло. Час рухатися далі”, – сказав він.
Голова ФДМУ також зазначив, що рішення про відставку ніяк не пов’язане приватизацією Київського заводу “Більшовик”.
“Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана – це мої плани”, – сказав він.
Сенниченко додав, що не має конфлікту ні з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, ні з президентом Володимиром Зеленським, й після того, як він написав заяву про відставку, у нього вже була зустріч з ними.
Крім того, його заява вже зареєстрована у Верховній Раді.
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