Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого підозрюють у хабарництві, склав свої повноваження.

Про це повідомили у Харківській обласній раді.

“Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення обласної ради “ Про звільнення з посади голови Харківської обласної ради VІІІ скликання Товмасяна А. Е. у зв’язку із достроковим припиненням повноважень“, – йдеться в повідомленні.

Водночас, депутати облради 76 голосами підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко на посаду голови Харківської обласної ради.

Нагадаємо, 22 липня правоохоронці викрили Товмасяна і його спільника-адвоката на хабарі, сума якого перевищує 1 млн гривень. Вони вимагали кошти від директора комунального підприємства за те, аби він зміг зберегти свою посаду.

Вже 4 серпня правоохоронці оголосили посадовцю про підозру, а “Слуги народу” виключила його зі свого складу.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну, якого підозрюють в отриманні близько 1 млн грн неправомірної вигоди.