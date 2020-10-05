Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен пішла на самоізоляцію після того, як з'ясувалося, що вона контактувала із зараженою COVID-19 людиною.

Про це вона написала у Twitter.

“Мені повідомили, що я брала участь у зустрічі минулого вівторка, де була присутня людина, яка вчора отримала позитивний результат на COVID-19. Тому відповідно до діючих правил я самоізолююсь до завтрашнього ранку. У четвер у мене був негативний результат, а сьогодні я знову зроблю тест”, – повідомила фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен мала бути присутньою завтра, 6 жовтня, на щорічному саміті Україна-ЄС у Брюсселі. Спочатку саміт мав відбутися 1 жовтня, але його перенесли через відстрочку зустрічі лідерів Євросоюзу.