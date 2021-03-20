Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca може зіткнутися із забороною на експорт вакцини проти коронавірусу COVID-19, якщо не виконає зобов'язань перед Євросоюзом.

Про це, зокрема, повідомляють видання Politico та агентство Associated Press.

Йдеться про заборону експорту вакцини, виробленої в межах ЄС.

Урсула фон дер Ляєн зробила таку заяву через те, що компанія поставила до Євросоюзу тільки частину із узгодженої кількості препарату.

“У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ви повинні виконати контрактні зобов’язання перед Європою, перш ніж розпочати поставки в інші країни”, – наголосила фон дер Ляйен в інтерв’ю німецькій Funke Media Group.

Вона зауважила, що Євросоюз експортує дози вакцини AstraZeneca, виробленої в ЄС, до Великої Британії, але не отримує жодної вакцини від британських заводів.

Раніше Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що ЄС готовий використовувати існуючі механізми, щоб зупинити експорт вакцини з ЄС до країн, які виробляють власні препарати, й не експортують їх до країн євроспільноти.

Голова Єврокомісії зазначала, що компанія AstraZeneca у першому кварталі 2021 року пообіцяла поставити лише 30 млн доз COVID-вакцини (хоча раніше очікувалася поставка 40 млн доз). У контракті ж було заплановано 90 млн доз.

Компанія AstraZeneca виробляє вакцину проти коронавірусу на двох заводах в ЄС: один знаходиться в Бельгії, а інший у Нідерландах.

Раніше стало відомо, що AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз. Це третина від контрактних зобов’язань компанії та зниження на 25% від зобов’язань, зроблених минулого місяця.

Згідно із документом, який був переданий представникам ЄС, компанія планує доставити 30,1 млн доз до кінця березня та ще 20 млн у квітні. Він не включає прогнозів на травень чи червень.

Агентство Reuters повідомляло, що скорочення спровоковане труднощами, пов’язаними з роботою глобальної системи поставок. Первісне скорочення поставок було викликане проблемами виробництва (браком виробничих потужностей).