Про це, зокрема, повідомляють видання Politico та агентство Associated Press.
Йдеться про заборону експорту вакцини, виробленої в межах ЄС.
Урсула фон дер Ляєн зробила таку заяву через те, що компанія поставила до Євросоюзу тільки частину із узгодженої кількості препарату.
“У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш меседж для AstraZeneca: спочатку ви повинні виконати контрактні зобов’язання перед Європою, перш ніж розпочати поставки в інші країни”, – наголосила фон дер Ляйен в інтерв’ю німецькій Funke Media Group.
Вона зауважила, що Євросоюз експортує дози вакцини AstraZeneca, виробленої в ЄС, до Великої Британії, але не отримує жодної вакцини від британських заводів.
Раніше Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що ЄС готовий використовувати існуючі механізми, щоб зупинити експорт вакцини з ЄС до країн, які виробляють власні препарати, й не експортують їх до країн євроспільноти.
Голова Єврокомісії зазначала, що компанія AstraZeneca у першому кварталі 2021 року пообіцяла поставити лише 30 млн доз COVID-вакцини (хоча раніше очікувалася поставка 40 млн доз). У контракті ж було заплановано 90 млн доз.
Компанія AstraZeneca виробляє вакцину проти коронавірусу на двох заводах в ЄС: один знаходиться в Бельгії, а інший у Нідерландах.
Раніше стало відомо, що AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз. Це третина від контрактних зобов’язань компанії та зниження на 25% від зобов’язань, зроблених минулого місяця.
Згідно із документом, який був переданий представникам ЄС, компанія планує доставити 30,1 млн доз до кінця березня та ще 20 млн у квітні. Він не включає прогнозів на травень чи червень.
Агентство Reuters повідомляло, що скорочення спровоковане труднощами, пов’язаними з роботою глобальної системи поставок. Первісне скорочення поставок було викликане проблемами виробництва (браком виробничих потужностей).
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.