Голова Європейського парламенту Давід Сассолі звернувся до президента Білорусі Олександра Лукашенка і закликав його припинити насильство стосовно мирних протестувальників.

Про це він написав у Twitter.

“Я закликаю президента Лукашенка припинити насильство та негайно звільнити затриманих. Народ Білорусі має право протестувати. Застосування жорстокої сили з боку державних органів повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права”, – наголосив Сассолі.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.