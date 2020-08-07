Росія, Іран і Китай намагатимуться вплинути на результат президентських виборів в США. При цьому Китай виступає проти чинного президента Дональда Трампа, а Росія — проти його опонента Джо Байдена.

Про це йдеться у заяві директора Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільяма Еваніни, оприлюдненій 7 серпня.

За словами Еваніни, багато іноземних діячів матимуть певні переваги від того, хто саме переможе на виборах президента США у листопаді — чинний президент Дональд Трамп чи його опонент, колишній віцепрезидент Джо Байден.

“Нас насамперед хвилює тривала та потенційна діяльність Китаю, Росії та Ірану”, — зазначив він.

Голова контррозвідки навів дані щодо кожної з цих країн, її інтересів та вже вжитих заходів.

Росія

“Ми вважаємо, що Росія застосовує низку заходів, щоб в першу чергу очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і те, що вважається антиросійським “істеблішментом”. Це відповідає публічній критиці Москви на його адресу, коли він був віцепрезидентом, за його роль у політиці адміністрації Обами щодо України та підтримку антипутінської опозиції всередині Росії”, — зазначив Еваніна.

В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.

“Проросійський український парламентарій Андрій Деркач розповсюджує претензії щодо корупції, зокрема, через оприлюднення записів телефонних дзвінків, щоб підірвати кандидатуру колишнього віцепрезидента Байдена та Демократичну партію. Деякі діячі, пов’язані з Кремлем, також прагнуть посилити кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні”, — йдеться в заяві.

Китай

Зусилля Китаю, як зазначає Еваніна, спрямовані проти чинного президента.

“Ми вважаємо, що Китай вважає за краще, щоб президент Трамп, якого Пекін вважає непередбачуваним, не був переобраний”, — пише він.

Також голова контррозвідки вказує на те, що у публічній риториці Китай дедалі більше критикує адміністрацію Трампа, зокрема, через її реакцію на епідемію COVID-19 та її заяви щодо Гонконгу, TikTok, зусиль Китаю домінувати на ринку 5G тощо.

Іран

Мета влади Ірану, на відміну від Китаю та Росії, полягає у тому, щоб розділити країну напередодні виборів.

“Ми вважаємо, що Іран прагне підірвати демократичні інститути США, президента Трампа, і розділити країну напередодні виборів 2020 року”, — наголосив Еваніна.

Зусилля в цьому напрямку будуть зосереджені, за прогнозами контррозвідки, на поширенні дезінформації в соціальних медіа.

“Мотивація Тегерану на проведення подібних заходів частково обумовлена ​​думкою, що переобрання президента Трампа призведе до продовження тиску США на Іран у прагненні змінити режим”, — вважає Еваніна.