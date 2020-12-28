Про це повідомила начальниця Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук у коментарі “Радіо Свобода”.
“Ні, не з’явився”, – розповіла Савчук.
Оскільки Тупицький не з’явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою.
“Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а у випадку неможливості вручення направляється поштою в той самий день. З часу відправлення голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також в завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України”, – сказала Савчук.
Тупицький повідомив ОГП про те, що не зміг з’явитися для вручення підозри через сімейні обставини, повідомляє “Інтерфакс-Україна”. Водночас він не надав документів, які б підтверджували поважність цієї причини, повідомила працівниця пресслужби ОГП Марина Хоменко.
Крім того, у відомстві наголосили, що направили президентові України клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.
У Конституційному суді повідомили, що Тупицький не прийшов у понеділок до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій через поважну причину, зазначає “Інтерфакс-Україна”.
“Тупицький не явився через поважну причину. І він не має намірів ухилятися від процесуальних дій”, – сказали в суді.
Коментуючи направлення Офісом генпрокурора президентові клопотання про відсторонення Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці, в суді наголосили: “Ні Конституція, ні закон України “Про Конституційний суд” не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади”.
- 27 жовтня Велика палата Конституційного суду України на закритому засіданні прийняла рішення, яким скасувала відповідальність за помилкове декларування і обмежила повноваження Нацагентства з попередження корупції.
- Після цього Володимир Зеленський вніс до Парламенту законопроєкт через рішення Конституційного суду скасувати відповідальність за неправдиве декларування та обмежити повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Документом не лише повертається попереднє антикорупційне законодавство, але й передбачається розпуск КСУ.
- Голова КСУ суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського “має ознаки конституційного перевороту”.
- 31 жовтня Венеційська комісія та GRECO застерегли Україну від порушення Конституції при прийнятті законопроєкту Володимира Зеленського щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.
- На початку грудня Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради не розглядати його законопроєкт стосовно перезавантаження Конституційного суду до отримання висновків Венеціанської комісії. Перед цим глава держави сам попросив комісію оцінити ситуацію в країні після рішення КСУ.
- 15 грудня Верховна Рада України відновила повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з моніторингу декларацій.