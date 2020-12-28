Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький 28 грудня не з’явився до Офісу генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри.

Про це повідомила начальниця Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук у коментарі “Радіо Свобода”.

“Ні, не з’явився”, – розповіла Савчук.

Оскільки Тупицький не з’явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою.

“Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а у випадку неможливості вручення направляється поштою в той самий день. З часу відправлення голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також в завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України”, – сказала Савчук.

Тупицький повідомив ОГП про те, що не зміг з’явитися для вручення підозри через сімейні обставини, повідомляє “Інтерфакс-Україна”. Водночас він не надав документів, які б підтверджували поважність цієї причини, повідомила працівниця пресслужби ОГП Марина Хоменко.

Крім того, у відомстві наголосили, що направили президентові України клопотання “про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці”.

У Конституційному суді повідомили, що Тупицький не прийшов у понеділок до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій через поважну причину, зазначає “Інтерфакс-Україна”.

“Тупицький не явився через поважну причину. І він не має намірів ухилятися від процесуальних дій”, – сказали в суді.

Коментуючи направлення Офісом генпрокурора президентові клопотання про відсторонення Тупицького від посади судді КС терміном на два місяці, в суді наголосили: “Ні Конституція, ні закон України “Про Конституційний суд” не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади”.