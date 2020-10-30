Голова Конституційного суду України (КСУ) суддя Олександр Тупицький заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського, яким пропонується скасувати попереднє рішення КСУ і звільнити всіх суддів, "має ознаки конституційного перевороту".

Про це він сказав під час брифінгу.

“Сьогодні з’являється проект закону – за ніч його склепали – №4288, який має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я це відповідально заявляю, тому що це порушення 149 ст. Конституції України”, – сказав Тупицький.

Він вважає, що президент міг вирішити це питання самостійно, видавши відповідний указ, а не залучати Парламент, щоб відповідальність була колективною. Незалежно від форми, таке рішення все одно буде неконституційним.

“Що має статися в парламенті у вівторок? Це законом або постановою скасувати рішення КСУ. Чого тоді не указом президента? Навіщо привертати парламент до такої неконституційної справи? Одна людина взяла на себе відповідальність, тому що ініціатива ж президентська, і скасував указом рішення КСУ. Так простіше давати цьому оцінку. Результат то однаковий, але не треба підв’язувати колективну відповідальність, по якій ніхто не відповідає. Другий момент – цим же законом розформувати склад КСУ “, – сказав Тупицький.

Він вважає, що, ініціюючи такі рішення, в Україні хочуть зробити “кнопковий суд”.

Тупицький вважає, що за цим стоять люди з оточення президента Зеленського.

“Мені відомо, хто за цим стоїть. Думаю, вони роблять погану роботу”, – зробив акцент Тупицький.

Відповідна пропозиція передбачена “Проектом Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства” №4288.

У президентському проекті закону дві статті: “неправосудні рішення, прийняті у власних інтересах” і “відновлення конституційного судочинства”.

По-перше, Зеленський пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року “нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”.

Крім того, ініціюється повернення редакцій закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

По-друге, він пропонує припинити повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття скандального рішення.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.