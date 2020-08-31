Про це він написав у Facebook.

“У п’ятницю після обіду різко погіршилося самопочуття. Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР-тест. Результат розвіяв мої надії -” РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено “. Далі діяв по протоколу – сімейний лікар, антибіотики і самоізоляція”, – написав глава ОДА.

Він запевнив, що повідомив про свій діагноз всім, з ким спілкувався останнім часом.

Також Ганущин розповів про симптоми.

“Зараз відчуваю себе як при легкій застуді, яка сильно стомлює, як 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах”, – написав він.